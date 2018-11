Festnahmen in Köln-Porz: Kölner Brüder lagern 19 Kilo Haschisch im Badezimmer

Köln Kölner Drogenfahnder haben im Badezimmer zweier Brüder in Porz 19 Kilogramm Haschisch sichergestellt. Das Rauschgift war in einer Sporttasche. Die Brüder schweigen.

Die Fahnder nahmen die 28 und 39 Jahre alten Männer am Freitag in deren Wohnung in Köln-Porz fest, nachdem sie die Wohnung in der Glashüttenstraße durchsucht hatten.