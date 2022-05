Lebenslange Freiheitsstrafe gefordert : Bruder mit vergiftetem Bananenbrei getötet - Urteil erwartet

Köln In Köln wird das Urteil in einem ungewöhnlichen Mordprozess erwartet. Eine Frau soll ihren Bruder mit einem vergifteten Bananenbrei umgebracht haben - angeblich weil er es wollte.

In einem Mordprozess am Landgericht Köln wird am Mittwoch (11.00 Uhr) das Urteil erwartet. Eine 63 Jahre alte Frau soll laut Anklage im September 2021 ihren nach zwei Verkehrsunfällen geistig und körperlich stark beeinträchtigten älteren Bruder mit einem Medikamentencocktail im Bananenbrei ermordet haben.