Vorfall in Köln Brennendes Zelt eines Obdachlosen – Verdächtiger gefasst

Nach einem Feuer am Zelt eines Obdachlosen in Köln haben Ermittler einen Tatverdächtigen festgenommen. Er sei 48 Jahre alt und ebenfalls obdachlos, teilte die Polizei am Donnerstag (19. September) mit. Der Mann stehe im Verdacht, am Dienstag (17. September) das Zelt eines 63 Jahre alten Wohnungslosen nach einem Streit in Brand gesteckt zu haben.