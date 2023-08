Polizei sucht Zeugen Brandanschlag auf Kölner Beauty-Salon

Unbekannte haben auf einen Schönheitssalon in Köln einen Brandanschlag verübt. In der Nacht zum Freitag hätten sie eine Fensterscheibe des Salons eingeschlagen und einen Brand gelegt, teilte die Polizei mit. Ein Zeuge (34) habe das Klirren der Scheibe gehört und sofort die Polizei angerufen. Deshalb hätten Polizisten die Flammen mit einem Feuerlöscher schnell löschen können, bevor sich das Feuer ausbreiten konnte. Die Polizei sucht nun Zeugen, die in der Innenstadt Verdächtiges zur Tatzeit gegen 4.20 Uhr beobachtet haben. Die Hintergründe seien noch völlig unklar.