Feuerwehreinsatz in Köln : Brand in Seniorenheim - drei Bewohner im Krankenhaus

Köln Nach einem Brand in einem Kölner Seniorenheim sind drei Bewohner in Krankenhäuser gebracht worden. Das Feuer war in einem Zimmer im zweiten Obergeschoss der Einrichtung ausgebrochen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Feuerwehrleute entdeckten einen Heim-Bewohner im Eingangsbereich des betroffenen Zimmers, ein weitere Bewohnerin habe sich im verrauchten Flur aufgehalten. Beide wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen abtransportiert.

Nach Begutachtung durch einen Notarzt kam eine weitere Person in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr bekämpfte den Brand, dessen Ursache zunächst noch unklar war. Womöglich sei jemand mit einer Zigarette eingeschlafen, sagte ein Sprecher. Die Polizei konnte das zunächst noch nicht bestätigen.

(dtm/dpa)