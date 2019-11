Nach Party im „Bootshaus“ verschwunden : Polizei sucht nach vermisstem 25-Jährigen in Köln

Polizei sucht nach vermisstem 25-Jährigen in Köln

Köln Bereits seit der Nacht zu Donnerstag fehlt von dem jungen Mann aus Rheinland-Pfalz jede Spur. Die Polizei suchte in der Nacht mit einem Hubschrauber nach ihm, jedoch vergeblich.

In der Nacht zu Donnerstag feierte der 25-Jährige laut Polizei bei einer Party in der Kölner Diskothek „Bootshaus“. Dort wurde er zuletzt gesehen. In der Nacht zu Sonntag habe die Polizei aus Rheinland-Pfalz die Kölner Kollegen um Hilfe gebeten. Da es sich bei dem Vermissten um einen Erwachsenen handelt, sei es nicht unüblich, dass eine gewisse Zeit vergeht, bis eine Vermisstenmeldung aufgenommen werde, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage.