Regen lässt Rheinpegel steigen : Köln rüstet sich für mögliches Hochwasser

Köln/Bonn Köln ergreift erste Schutzmaßnahmen für ein mögliches Hochwasser. Auch in Bonn soll der Rheinpegel bis Freitag auf mehr als fünf Meter ansteigen. Welche Auswirkungen hat das?

Aufgrund der starken Regenfälle der vergangenen Tage steigt der Stand des Rheinpegels in Köln. Der Höchststand werde wohl am Freitag mit etwa 5,10 Meter erreicht, teilten die Stadtentwässerungsbetriebe Köln am Mittwoch mit. Am Donnerstagmorgen habe der Pegelstand noch bei rund vier Metern gelegen. Es würden nun erste Hochwasserschutzmaßnahmen ergriffen.