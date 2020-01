Flughafen Köln/Bonn : Täter nach Geldtransporter-Überfall immer noch auf der Flucht

Köln Es war ein spektakulärer Überfall: Zwei Maskierte schießen am Flughafen Köln/Bonn einen Wachmann nieder, überfallen einen Geldtransporter und setzen ihr Fluchtauto in Brand. Die Suche nach den Tätern blieb bislang erfolglos.

Zwei maskierte Räuber hatten bei dem Überfall am 7. März 2019 einen Wachmann angeschossen und schwer verletzt. Im Bereich des Fernbusbahnhofs, der sich direkt neben dem Terminal befindet, erlitt der Wachmann durch einen Schuss eine Verletzung am Oberschenkel. Er musste notoperiert werden, zeitweise bestand Lebensgefahr. Ein zweiter Wachmann, der sich am Fahrzeug befand, wurde nicht verletzt. Die Räuber stahlen einen Geldkoffer, in dem sich nach Angaben des Sprechers aber nur eine geringe Summe befand.