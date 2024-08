Zweiter Klingeldurchgang abgeschlossen Blindgängerfund in Köln-Rodenkirchen – Freigabe zur Entschärfung erteilt

Für alle Personen, die von der Evakuierung in Köln-Rodenkirchen betroffen sind und nicht bei Familie oder Freunden unterkommen können, ist eine Anlaufstelle in der Turnhalle des Gymnasiums Rodenkirchen, Sürther Straße 55, eingerichtet, teilte die Stadt Köln mit. Die Anfahrt erfolgt über die Siegfriedstraße 9. Die Stadt weist darauf hin, dass Haustiere nur in Boxen mitgebracht werden dürfen, andere müssen leider draußen bleiben.