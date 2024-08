Erster Klingeldurchgang läuft Evakuierung nach Blindgängerfund in Köln-Rodenkirchen

In Köln-Rodenkirchen wurde am Montagabend (5. August) bei Bauarbeiten ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Das teilte die Polizei mit. Zur Entschärfung der amerikanische Zehn-Zentner-Bombe muss das umliegende Gebiet ab dem Morgen in einem Radius von 500 Metern evakuiert werden. Rund 6.000 Personen werden von Evakuierungen betroffen sein. Zudem liegen ein Seniorenheim und ein Krankenhaus in der Evakuierungszone. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen durch Straßensperrungen.