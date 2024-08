Anwohner müssen sich noch gedulden Blindgängerfund in Köln-Rodenkirchen – Bombe erfolgreich entschärft

In Köln-Rodenkirchen ist am Montagabend (5. August) bei Bauarbeiten ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Am Dienstagabend gegen 17 Uhr konnte die Stadt Köln die erfolgreiche Entschärfung vermelden. Anwohner mussten sich aber noch gedulden, bis die Sperrungen aufgehoben wurden.