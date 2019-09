Nahverkehr betroffen : Bombenfund in Köln-Ehrenfeld - 4800 Menschen werden evakuiert

Ein Blindgänger liegt in einer Grube (Symbolbild). Foto: dpa/Fredrik von Erichsen

Köln Nach einem Blindgänger-Fund am Montag in Köln-Ehrenfeld soll die Bombe noch am selben Tag entschärft werden. Fast 5000 Menschen sind davon betroffen - ebenso wie Pendler im Nahverkehr.

In Köln-Ehrenfeld ist am Montagmittag ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Entdeckt wurde die englische Fünf-Zentner-Bombe mit Aufschlagzünder an der Ecke Grüner Weg/ Vogelsanger Weg. Wie die Stadt Köln am Montagmittag mitteilte, soll die Bombe noch am selben Tag entschärft werden. Der genaue Zeitpunkt der Bombenentschärfung steht bislang noch nicht fest.

Von der Evakuierung sind in Köln-Ehrenfeld 4800 Menschen betroffen. Das Bezirksrathaus Ehrenfeld ist gesperrt. Eine Anlaufstelle für Betroffene ist in der Schule an der Leyendeckerstraße 20-24 eingerichtet.

Diesen Evakuierungsradius wird es bei der Bombenentschärfung in Köln-Ehrenfeld geben. Foto: Stadt Köln

Auch der Nahverkehr in NRW ist von der Bombenentschärfung in Köln-Ehrenfeld betroffen: Laut Stadtangaben wird der Verkehr auf der DB-Strecke aber erst kurz vor der Entschärfung unterbrochen. Der Busverkehr der KVB wird umgeleitet, die ober- und unterirdische Straßenbahnhaltestelle Venloer Straße wird nicht mehr bedient.

Sobald die Einsatzkräfte für die Bombenentschärfung eintreffen, werden die Straßensperren von der Polizei eingezogen. Die Stadt bittet Anwohner und Pendler sich aufgrund der zu erwartenden Wegen Verkehrsbehinderungen online bei den KVB und weiteren Verkehrsunternehmen zu informieren.

