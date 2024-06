Entschärfung auf dem Wasser Baggerschiff hebt Weltkriegsbombe aus Rhein in Köln

Nach dem Fund einer Weltkriegsbombe im Rhein in Köln-Langel ist der Blindgänger an Bord eines Baggerschiffs entschärft worden. Entgegen erster Annahmen konnte auch der Zünder noch auf dem Schiff unschädlich gemacht werden, wie die Stadt Köln mitteilte. Der Rhein könne nun für die Schifffahrt wieder freigegeben werden, hieß es in der Nacht. Das Baggerschiff hatte die britische Fünf-Zentner-Bombe mit einem Heckaufschlagzünder am Mittwochabend aus dem Rhein an die Oberfläche befördert.