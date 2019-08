Bombenfund in Klettenberg : Fünf-Zentner-Blindgänger auf Kölner Spielplatz entdeckt

Bombenfund in Klettenberg

Köln Auf einem Kölner Spielplatz ist ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. 2800 Anwohner müssen ihre Häuser verlassen, bevor Experten die Bombe entschärfen.

Bei Sondierungsarbeiten auf einer städtischen Fläche in der Geisbergstraße in Köln-Klettenberg wurde am Dienstag ein Bombenblindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Es handelt sich nach Angaben der Stadt um eine englische Fünf-Zentner-Bombe mit einem Langzeitzünder. Sie liegt auf einem Spielplatz.