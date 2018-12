Anwohner müssen Wohnungen verlassen: Erneut Fünf-Zentner-Bombe in Köln entdeckt

Erneut Fünf-Zentner-Bombe in Köln entdeckt

Köln Im Kölner Stadtteil Braunsfeld ist am Morgen eine englische Fünf-Zentner-Bombe gefunden worden. Die Aachener Straße ist gesperrt, Anwohner müssen die umliegenden Gebäude verlassen.

In Braunsfeld ist am Freitagmorgen ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden - an ähnlicher Stelle wie vor zwei Wochen.