Köln: Blindgänger muss in Porz entschärft werden

2000 Menschen müssen ihre Häuser nach Bombenfund in Köln verlassen

Blindgänger in Porz entdeckt

Köln Auf einem Grundstück in Köln-Porz ist ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Etwa 2000 Menschen sind von der Evakuierung betroffen.

Bei Sondierungsarbeiten ist am Mittwoch eine Weltkriegsbombe mit Heckaufschlagzünder auf einem Grundstück in der Rheinaustraße in Porz-Westhoven gefunden. Es handelt sich um eine englische Fünf-Zentner-Bombe.