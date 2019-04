Fünf-Zentner-Bombe in Köln : Blindgänger entschärft - Anwohner können zurück in ihre Häuser

Blindgänger entschärft - Anwohner können zurück in ihre Häuser

Fünf-Zentner-Bombe in Köln

Köln In Köln-Zollstock wurde eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Sie musste noch heute entschärft werden. Inzwischen sind alle Arbeiten abgeschlossen. Die Sperrungen werden nach und nach aufgehoben.

In Köln-Zollstock wurde auf dem Grundstück Kendenicher Straße 85 ein Bombenblindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Es handelt sich um eine englische Fünf-Zentner-Bombe mit einem Langzeitzünder. Der Blindgänger musste noch heute entschärft werden.

2500 Anwohner mussten zuvor aus ihren Wohnungen evakuiert werden. Wegen der Entschärfung wurde die Zugstrecke zwischen Köln und Bonn am Mittwochabend gesperrt. Betroffen waren Nah- und Fernverkehrszüge in beide Richtungen.

Verpassen Sie keine Nachrichten aus der Region: Wir schicken Ihnen eine Übersicht per WhatsApp. Melden Sie sich jetzt an!

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst hat die Bombe in Köln-Zollstock entschärft. Er hatte den Zünder zunächst komplett freigelegt und dann eine Raketenklemme daran befestigt. Anschließend wurde die Klemme mit zwei Treibsätzen ferngesteuert in Bewegung gesetzt und der Zünder so aus dem Bombenblindgänger herausgedreht. Dabei war ein Knallgeräusch zu hören.