Verspätungen im Bahnverkehr durch Tisch und 71-jährige Frau Zug fährt bei Köln gegen Tisch – Bundespolizei ermittelt wegen „gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr“

Köln · Ein Tisch im Gleisbereich hat am Dienstagabend bei Köln-Höhenhaus für eine Störung im Zugverkehr gesorgt. Am Mittwoch lief eine 71-Jährige auf die Gleise bei Blankenberg im Rhein-Sieg-Kreis. In beiden Fällen ermittelt jetzt die Bundespolizei.

Die Bundespolizei ermittelt in zwei Fällen am Dienstag (19. März) und Mittwoch (20. März) in NRW wegen Störung des Bahnverkehrs.

In zwei Fällen ermittelt die Polizei wegen „gefährlichen Eingriffen in den Bahnverkehr". In dem einem Fall ist ein Tisch involviert, im anderen eine 71-jährige Frau. Auf der Strecke Köln-Mülheim nach Troisdorf kollidierte am Dienstag (19. März 2024) ein Güterzug mit einem hochkant ins Gleis gestellten Tisch aus Rattan, teilte die Polizei am Donnerstag (21. März) mit. Der Zug sei dabei nicht weiter beschädigt worden. Jedoch sorgte der Vorfall für eine rund einstündige Sperrung der Strecke. Nach dem Entfernen des zerstörten Gegenstandes konnte der Zug seine Fahrt fortsetzen. Am Mittwoch (20. März 2024) soll nach Angaben der Polizei eine 71-Jährige die Gleise am Bahnhof Blankenberg im Rhein-Sieg-Kreis bei Hennef betreten und so die einfahrende S-Bahn zu einer Schnellbremsung gezwungen haben. Der Zugführer konnte die S-Bahn noch rechtzeitig zum Stehen bringen. Ein Rettungswagen versorgte im Anschluss die unverletzte 71-Jährige. Insgesamt kam es bei neun Zügen zu Verspätungen sowie neun Teilausfällen. In beiden Fällen ermittelt nun die Bundespolizei nach "Gefährlichen Eingriffen in den Bahnverkehr".

