Kölner Kult-Band : Die letzten Urgesteine bei den Bläck Fööss gehen

Köln Die letzten beiden Gründungsmitglieder verlassen die Kult-Band Bläck Fööss. Eine Abschiedsparty für Erry und Bömmel soll es in der Lanxess-Arena geben.

Bei den Bläck Fööss geht eine Ära zu Ende: Nach 52 Jahren verlassen die letzten Gründungsmitglieder die legendäre Band. Erry Stoklosa und Bömmel Lückerath gaben am Dienstag ihren Ausstieg bekannt. Beide verkündeten das Ende ihrer Karrieren bei einer Pressekonferenz in der Kölner Lanxess-Arena, bei der es eigentlich um das schon zwei Mal verschobene Silvesterkonzert in der Arena und den Abschluss der Feierlichkeiten „50 (+2) Jahre Bläck Fööss“ ging. Für Erry und Bömmel wird dieses Konzert zur Abschiedsparty, wie es hieß. „Der Erry und ich werden die Gelegenheit nutzen, um unseren Abschied aus der Band zu zelebrieren und zu erklären. Wir sind inzwischen in einem Alter, wo es langsam Zeit wird, Schluss zu machen. Die Band hat sich inzwischen so gefestigt, dass es der richtige Moment ist, den Stab zu übergeben“, sagte Lückerath.