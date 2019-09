Köln-Alarm : Betrunkener fährt nach Unfall auf nackter Felge nach Hause

Köln Ein betrunkener Autofahrer ist nach einem Unfall auf der A59 auf einer nackten Felge durch Köln bis nach Hause gefahren. Die Polizei hatte bei der Verfolgung vergleichsweise leichtes Spiel.

Der rechte Vorderreifen habe an dem Wagen vollständig gefehlt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Polizisten seien in der Nacht einfach den Felgenspuren auf dem Asphalt etwa einen Kilometer bis zum Abstellort des Wagens gefolgt. Als der Halter die Tür öffnete, sei den Beamten Alkoholgeruch entgegengekommen. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht mit einem Wert von rund einem Promille.