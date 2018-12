Prozess in Köln: Falscher Anwalt mit Doktortitel soll jahrelang praktiziert haben

Prozess in Köln

Köln Er soll als promovierter Anwalt über Jahre Mandanten vor Gericht vertreten haben - dabei hatte er weder Zulassung noch Doktortitel. Jetzt steht ein 35 Jahre alter Mann wegen vielfachen Betrugs vor dem Kölner Landgericht.

Gleich zwei Verteidiger stehen dem Angeklagten in Saal 27 des Kölner Landgerichts zur Seite. Sebastian K., 35 Jahre alt, gepflegter Bart, grau meliertes Haar, grüner Rollkragenpullover, nimmt zwischen ihnen Platz. Auf erste Fragen des Vorsitzenden Richters zu seinem Alter und seiner letzten Meldeadresse antwortet er mit einem lauten „Korrekt“. „Nein, das ist nicht korrekt“, sagt er, als es um das Datum seiner Festnahme geht. Nach einer ersten Festnahme im Sommer 2017 musste er zunächst nicht in Haft. Im März dieses Jahres holten Polizisten ihn ab, weil er sich nicht an die Auflagen gehalten hatte. Er hätte sich regelmäßig bei der Polizei melden müssen. Wegen Fluchtgefahr ist K. seitdem im Gefängnis.