Nach Todesfällen durch vergiftete Glukose : Kölner Apotheker wehrt sich gegen Schließungen

Eine der drei Apotheken in Longerich.

Köln Nach den Todesfällen durch vergiftete Glukose aus einer Kölner Apotheke klagt der Betreiber nun auf Wiedereröffnung. Die Stadt hatte insgesamt drei Apotheken schließen lassen.

Der Betreiber der Kölner Heilig-Geist-Apotheke in Longerich wehrt sich gegen die Schließung seiner insgesamt drei Apotheken im Stadtgebiet: Er hat beim Verwaltungsgericht Köln eine einstweilige Verfügung gegen die Stadt Köln beantragt. Dies bestätigte eine Sprecherin des Kölner Verwaltungsgerichts unserer Redaktion. „Die Kammer wird zeitnah über den Antrag entscheiden, voraussichtlich aber nicht mehr in dieser Woche“, sagt die Sprecherin.

Die Stadt hatte auf Anweisung des Landes Nordrhein-Westfalen und des Regierungspräsidiums alle drei Apotheken, die der Mann in Köln betreibt, vorübergehend geschlossen. Das NRW-Gesundheitsministerium hatte die Maßnahme am vergangenen Donnerstag damit begründet, dass jegliches Restrisiko für Patienten ausgeschlossen werden soll. Da die Staatsanwaltschaft in dem Fall keine Ermittlungsrichtung ausgeschlossen habe und damit unklar sei, ob möglicherweise kriminelle Energie dahinter gestanden haben könnte, müsse es um weitestgehenden Patientenschutz gehen.