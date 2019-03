Türkische Geschäftsfrau trotzt Vorurteilen: „Ihr habt ja Buttercremetorten“

Köln Hülya Özdag ist Chefin einer orientalischen Feinkonditorei auf der Kölner Keupstraße. Die 38-Jährige liebt ihr Geschäft, hat aber immer wieder mit Vorurteilen zu kämpfen. Ein Kurzbesuch in einem besonderen Familienbetrieb.

„Wenn Saison ist, verkaufen wir in der Woche bis zu zehn Hochzeitstorten, etwa 200 andere Torten kommen noch dazu“, sagt Hülya Özdag. „Geburtstag, Kommunion, Beschneidung, Taufe, um die Hand anhalten – die Kunden kommen oft mit Tortenfotos aus dem Internet zu uns und wir sagen: Okay, ist machbar.“

Schon als Kind in der Konditorei geholfen

Es war nicht immer einfach für Hülya Özdag, sich in der männerdominierten Straße im Kölner Stadtteil Mülheim zu behaupten. In der kleinen Geschäftsstraße leben überwiegend Türken, als die Schwestern das Geschäft übernommen haben, kam es vor, dass Kunden kamen und den Chef sprechen wollten. „Ich habe dann gesagt: Ich bin das“, sagt sie. „Das fanden viele komisch, vor allem, weil ich vier Brüder habe und sie sich gefragt haben, warum mein Vater nicht die Männer den Laden führen lässt. Die Frauen in der Straße konnte man damals an einer Hand abzählen.“ Der Vater habe sich auch anhören müssen: „Warum lässt du deine Töchter arbeiten?“ Das sei nicht Aufgabe von Frauen. „Die haben uns erst überhaupt nicht ernst genommen.“