Blindgänger gefunden : Bombe in Köln-Bayenthal wird am Donnerstagmorgen entschärft - Schulen und Kitas zu

Köln Am Mittwochnachmittag haben Bauarbeiter einen Blindgänger in Köln- Bayenthal gefunden. Damit er entschärft werden kann, bleiben dortige Schulen und Kitas am Donnerstag geschlossen, Anwohner müssen ihre Wohnungen verlassen.

Der 500 Kilogramm schwere Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg sei am Mittwochnachmittag bei Bauarbeiten gefunden worden, teilte die Stadt am Abend mit.

Für die Entschärfung im Bereich Bonner Straße/Annastraße müssen Anwohnerinnen und Anwohner ihre Wohnungen verlassen. Die Evakuierung soll nach Angaben der Stadt am Morgen um 9.00 Uhr beginnen. Wie viele Menschen von einem möglichen Sperrkreis betroffen sein könnten, teilte die Verwaltung zunächst nicht mit.

Für die Betroffenen soll eine Sporthalle zum Aufenthalt eingerichtet werden. Sie sollen sich auf eine längere Abwesenheit bis möglicherweise zum frühen Abend einstellen, hieß es. Wegen etwaiger Sperrungen sind zudem Verkehrsbehinderungen möglich.

(peng/dpa)