Halbschwester hält Laudatio : So läuft Barack Obamas Besuch in Köln heute ab

Der ehemalige US-Präsident Barack Obama (Archivfoto). Foto: dpa/Ashlee Rezin

Köln Der ehemalige US-Präsident Barack Obama wird heute in der Kölner Lanxess-Arena von Motivationstrainer und Persönlichkeitscoach Cristián Gálvez befragt. Außerdem wurden weitere Details bekannt.

Der 50-Jährige werde das Gespräch moderieren, teilte ein Sprecher des Veranstalters „Gedankentanken“ am Mittwoch mit. Gálvez moderierte in der Vergangenheit auch schon Fernsehsendungen bei RTL 2 und in der ARD.

Obama soll am Donnerstag gegen 17 Uhr mit einem Privatflugzeug auf dem Flughafen Köln/Bonn eintreffen.

Von dort geht es weiter zum Hyatt Regency-Hotel, das dem Kölner Dom gegenüber auf der anderen Rheinseite liegt.

Bald danach muss Obama bereits zur nahe gelegenen Lanxess-Arena aufbrechen, wo er bei einem Dinner im separaten Restaurantbereich mit Ehrengästen und zahlenden Teilnehmern erwartet wird.

im separaten Restaurantbereich mit Ehrengästen und zahlenden Teilnehmern erwartet wird.



Gegen 19.30 Uhr soll er dann für etwa eine Stunde in der Arena selbst auftreten.

Gálvez spricht mit ihm darüber, was gute Führung heute bedeutet. Die Laudatio auf den Ex-Präsidenten wird seine Halbschwester Auma Obama halten. Das erfuhr unsere Redaktion vom Veranstalter Gedanktentanken. Fünf bis sieben Minuten soll die Rede dauern.

Obamas Ehefrau Michelle ist hingegen in Deutschland nicht dabei, sie habe wegen ihrer Promotion eigene berufliche Verpflichtungen.

Die Nacht zum Freitag verbringt Obama im Hyatt. Ob er am Freitagvormittag noch etwas in der Stadt unternimmt, ist offen.

Die Germanistin, Soziologin und Journalistin Auma Obama ist Deutschland seit längerem eng verbunden. Sie studierte in den 1980er Jahren in Saarbrücken, Heidelberg und Berlin und promovierte an der Universität Bayreuth. Der deutschen Öffentlichkeit ist sie durch Fernsehauftritte bei „Beckmann“, der NRW-Talkshow, „Maybrit Illner“ oder dem „Kölner Treff“ bekannt.

Auma Obama wird die Eröffnungsrede in der Lanxess-Arena halten. Foto: Esser, Paul (pe)

Die Kölner Polizei schützt Obama während seines Aufenthalts in Absprache mit dem amerikanischen Secret Service. Von den insgesamt 15.000 Tickets in der Lanxess-Arena sind nach Angaben des Veranstalters 12.000 verkauft, der Rest wurde an Ehrenamtler verschenkt. Zu den Zuhörern wird nach Angaben der Stadt auch Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) gehören.

Von Köln aus reist der 57-Jährige weiter nach Berlin. Am Samstag wird der frühere Präsident im Berliner Hotel Hyatt mit 300 „aufstrebenden Führungskräften“ aus Europa zusammentreffen, wie es in einer Einladung des Obama-Teams an Anhänger heißt. In einer Townhall-Diskussion, zu der europaweit junge Menschen online Fragen stellen konnten, soll es um die Zukunft Europas und politische Führung gehen. Die US-amerikanische Botschaft ist bei den Planungen nicht beteiligt, es handelt sich um einen „Privatbesuch“. Ob auch Angela Merkel den ehemaligen Präsidenten trifft, ist unklar. Die beiden hatten in den letzten Jahren von Obamas Amtszeit ein sehr gutes Verhältnis zueinander entwickelt.