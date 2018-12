Prozess in Köln: Die zarte Bankräuberin

Köln Mit gezogener Waffe und weiß geschminktem Gesicht hat eine zierliche Frau im Frühjahr eine Kölner Bank überfallen und 100.000 Euro erbeutet. Seit Dienstag muss sich eine 36-Jährige vor dem Kölner Landgericht wegen schwerer räuberischer Erpressung verantworten.

Die Staatsanwaltschaft wirft der Friseurin Tilda H. schwere räuberische Erpressung vor. Sie soll am Nachmittag des 29\. März dieses Jahres mit gezogener Waffe in die Filiale einer Commerzbank in der Kölner Innenstadt marschiert sein. Mit weiß geschminktem Gesicht, schwarzen Lippen, einer Sonnenbrille und Schirmmütze. So maskiert bedrohte die Bankräuberin damals die Angestellten mit der Schusswaffe und verlangte Geld.