Festnahmen in Köln und Region : Bande soll Gold für 1,6 Milliarden Euro verschoben haben

Köln Eine Bande von Finanzschiebern und Juwelieren soll Goldbarren im Wert von 1,6 Milliarden Euro in die Türkei geschmuggelt haben. Es gibt 53 Beschuldigte in der Region Köln.

Die Gruppierung soll fast 7,5 Tonnen Gold illegal nach Istanbul geschleust haben, wie der „Kölner Stadt-Anzeiger“ am Mittwoch berichtete. Das Gold soll dazu gedient haben, die Gewinne krimineller Organisationen zu waschen - so etwa Geld aus Drogengeschäften in den Niederlanden und Gewinnen aus dem Schwarzmarktgeschäft mit unverzolltem Wasserpfeifentabak. In mehreren Anlaufstellen von Schmuckhändlern in der Kölner Region sollen die Millionen demnach eingezahlt worden sein.