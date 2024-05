In Köln Baby extrem durchgeschüttelt – Vater steht vor Gericht

Laut Anklage der Staatsanwaltschaft hat die Mutter am Tattag im Mai 2022 das Kind mit Säuglingsmilch gefüttert. Weil das Baby nicht geschluckt habe und ihm die Milch aus Mund und Nase herausgelaufen sei, habe die Mutter einen Notfall angenommen. Sie habe den Säugling an den Oberarmen gepackt und „ihn etwa zehn Minuten geschüttelt“, sagte der Staatsanwalt bei der Anklageverlesung. Da das Kind keine Reaktion gezeigt habe, habe anschließend auch der angeklagte Vater das Baby über Minuten geschüttelt. Dadurch habe das Kind ein Schütteltrauma und einen Gehirnschädelbruch erlitten. An den Folgen sei es wenige Tage später auf der Kinderstation der Uni-Klinik in Köln verstorben. Zudem seien im Krankenhaus auch ältere Verletzungen, wie mehrere bereits verheilte Rippenbrüche, an dem Säugling festgestellt worden, hieß es in der Anklageschrift weiter.