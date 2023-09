Unfall in Köln Autofahrer prallt gegen Baum und stirbt

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend (2. September) auf der Alten Römerstraße im Kölner Stadtteil Langel ist ein 74 Jahre alter Autofahrer tödlich verletzt worden. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen erlag der zuvor in einem Suzuki eingeklemmte Mann noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.