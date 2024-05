Unfall in Köln Auto stößt mit Straßenbahn zusammen – Fahrerin eingeklemmt und schwer verletzt

Beim Zusammenstoß eines Autos mit einer Straßenbahn sind am Freitag in Köln drei Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte die Autofahrerin im Stadtteil Deutz auf die linke Fahrspur gewechselt, auf der die Gleise eingelassen sind. Eine in dieselbe Richtung fahrende Bahn erfasste den Wagen und schleuderte ihn nach rechts gegen dort parkende Fahrzeuge.