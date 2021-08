Fahrzeugbrand selbst verursacht : 55-Jähriger erliegt nach Auto-Explosion in Hürth seinen Verbrennungen

Update Hürth Nach der Detonation eines Autos bei Köln ist ein 55-jähriger Mann verstorben. Er hatte sich schwere Verbrennungen zugezogen. Dem aktuellen Stand der Ermittlungen zufolge verursachte er den Fahrzeugbrand selbst.

Ein 55-Jähriger, der bei der Auto-Explosion am Montagabend in Hürth schwer verletzt wurde, ist seinen Verbrennungen erlegen. Das gaben die Kreispolizei Rhein-Erft und Staatsanwaltschaft Köln in einer gemeinsamen Mitteilung bekannt. Das Kriminalkommissariat Köln untersucht die genauen Todesumstände. Den aktuellen Ermittlungen zufolge hat der Mann den Fahrzeugbrand selbst verursacht.

In einem Wagen hat es am Montagabend gegen kurz nach 18 Uhr eine Detonation im Hürther Stadtteil Alstädten-Burbach gegeben. Ein zweiter Wagen sei durch den Zwischenfall in der Hermülheimer Straße in Mitleidenschaft gezogen worden.