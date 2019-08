Protest gegen Zensur : Ausstellung in Köln zeigt Fotos von nackten Kindern

Ausstellung in Köln zeigt Fotos von nackten Kindern

Köln Fünf junge Künstler zeigen seit Mittwochabend in einer Kölner Galerie Arbeiten, die auf Nacktfotos aus ihrer Kinderzeit basieren. Damit wollen sie ein Zeichen gegen Zensur setzen.

Facebook sei aber bei weitem nicht der einzige Zensor: So erinnerte das Künstlerkollektiv daran, dass Bürger 2014 in einem offenen Brief die Entfernung des Caravaggio-Gemäldes „Amor als Sieger“ gefordert hatten, weil die Darstellung des nackten Jungen „zweifellos der Erregung des Betrachters“ diene.