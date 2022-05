Astronaut gibt erste Pressekonferenz in Köln : Maurer musste Weltraumtouristen auf ISS „stark unterstützen“

Köln Wenige Tage nach der Rückkehr von seiner ersten Weltraummission auf die Erde hat der deutsche Astronaut Matthias Maurer ein gemischtes Fazit über die Besuche von Touristen auf der Internationalen Raumstation ISS gezogen. Die Weltraumtouristen aus den USA etwa hätten „viel Hilfe“ gebraucht.

Während der Aufenthalt des japanischen Weltraumtouristen Yusaku Maezawa im Dezember „hervorragend“ verlaufen sei, hätten die Weltraumtouristen aus den USA viel Hilfe gebraucht, sagte Maurer am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Köln . Zu acht sei es eng geworden auf der ISS.

Ankunft am Nachmittag in Köln

Ankunft am Nachmittag in Köln : Deutscher Astronaut Maurer ist zurück auf der Erde

Maurer war am Freitag nach einem halben Jahr auf der ISS auf die Erde zurückgekehrt. Der 52-Jährige landete mit drei US-Kollegen an Bord einer Dragon-Kapsel des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX vor der Küste Floridas im Meer und flog dann an Bord einer Luftwaffenmaschine nach Deutschland. Maurer war der 600. Mensch und der zwölfte Deutsche im All.