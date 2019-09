Kündigung eines Hirnchirurgen beschäftigt Kölner Gericht : „Meine Patienten wollen wissen, ob ich sie nicht woanders operieren kann“

Foto: RPO/Claudia Hauser Neurochirurg Mohammad Maarouf (l.) mit seinem Rechtsanwalt Rolf Bietmann.

Köln Der Fall eines Neurochirurgen, dem während einer laufenden Operation von seiner Klinik fristlos gekündigt worden sein soll, beschäftigt nun das Arbeitsgericht Köln. Der Versuch einer gütlichen Einigung scheiterte aber.

Der Fall des Neurochirurgen Mohammad Maarouf hat in der vergangenen Woche bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Während einer laufenden Gehirnoperation hatte das Klinikum Köln-Merheim dem 56-Jährigen im Juli fristlos gekündigt – für ihn völlig überraschend, wie er sagt. Vor dem Kölner Arbeitsgericht sollte es am Freitag bei einem Gütetermin um den Versuch einer gütlichen Einigung gehen – ob die Kündigung rechtens ist, war noch nicht Thema dieser ersten Verhandlung.

Maarouf will seinen Job zurück und weiter von den städtischen Kliniken beschäftigt werden. „Ich habe Anfragen von Patienten, die wissen wollen, ob ich sie nicht woanders operieren könne“, sagt er am Rande der Verhandlung. Er fühle sich verantwortlich für seine Patienten, wolle einfach seine Arbeit wieder machen. „Er ist seit 30 Jahren als Arzt tätig, war in sechs Universitätskliniken – es gab nie eine Auffälligkeit in seinen Personalakten, er hat immer verantwortungsvoll gearbeitet“, sagt sein Rechtsanwalt Rolf Bietmann.

Die Städtischen Kliniken Köln, vertreten durch Rechtsanwalt Andreas von Medem, sind dagegen davon überzeugt, dass der Hirnchirurg seine Fürsorgepflicht erheblich verletzt hat. „Es bleibt bei der Kündigung“, stellt von Medem zu Beginn der Verhandlung klar. Es sei bei zwei Gehirnoperation zu Komplikationen gekommen, weil Maarouf einen Studenten teilweise unbeaufsichtigt bei Operationen eingesetzt habe. „In einem Fall musste die Operation abgebrochen werden, weil der Patient nicht richtig narkotisiert war“, sagt der Anwalt. Bietmann bezeichnet die Vorwürfe als „absolut absurd, völlig lebensfremd und durch nichts zu belegen“. Medizinstudenten würden im Operationssaal lediglich „einfache Arbeiten“ ausführen. Da Maarouf auch als Privatdozent lehre, sei es an der Tagesordnung, dass Studenten auch im Operationssaal dabei seien.

Ein Arzt soll die schweren Vorwürfe gegen Maarouf erhoben und sie in einem anonymen Schreiben an die Geschäftsführung geschildert haben.

Anwalt von Medem äußert für das Klinikum Merheim sein Unverständnis darüber, dass Maarouf für den Morgen des 8. Juli einen Operationstermin angesetzt hatte, obwohl er gewusst habe, dass er um 9 Uhr ein Gespräch mit dem Direktor der Klinik hatte. Drei Tage vorher habe es schon ein Telefonat zwischen Klinikleitung und Maarouf gegeben – in diesem Gespräch soll der Chirurg bereits mit den schweren Vorwürfen konfrontiert worden sein. Das Personalgespräch beim Direktor wurde nach Angaben von Rechtsanwalt von Medem am Telefon vereinbart. „Man hat ihm da auch gesagt: Bitte sagen Sie alle Operationen für Montag ab“, sagt der Anwalt. Das Sekretariat habe Maarouf die Terminbestätigung danach noch zusätzlich per SMS geschickt.

Doch Maarouf begann am 8. Juli mit seinem Team um 7.45 Uhr mit der Vorbereitung einer Operation, in der einem Patienten aus Katar ein Hirnschrittmacher eingesetzt werden sollte. „Er ist dann um 9 Uhr zum Personalgespräch gegangen, ohne dass jemand davon wusste“, sagt von Medem. Zwei Ärzte aus Maaroufs Team sollen kurze Zeit später im Direktionsbüro nachgefragt haben, ob die Operation fortgesetzt werden könne. „Da wurde ihnen gesagt: Nein, hier ist Schluss, Herr Maarouf macht hier gar nichts mehr“, sagt Rechtsanwalt Bietmann.

Der 60 Jahre alte Patient aus Katar wurde aus der Narkose geholt und einige Tage später in der Kölner Uniklinik operiert. Maarouf bestreitet vor Gericht nicht, dass er eine SMS mit der Terminbestätigung bekommen hat. „Aber da stand nicht drin, worum es gehen soll“, sagt Bietmann. Doch selbst wenn Maarouf von der Kündigung überrascht wurde, stellt sich die Frage, warum er mit den Operationsvorbereitungen begann, obwohl er wusste, dass er wenig später einen Gesprächstermin hat, von dem er nicht wissen konnte, wie lange er dauert. Maarouf selbst sagt dazu am Rande des Prozesses: „Ich muss bei den etwa zweistündigen Vorbereitungen einer Operation nicht immer dabei sein. In der Zeit sehe ich andere Patienten und kümmere ich mich etwa um administrative Aufgaben – das ist völlig normal, auch in anderen Kliniken.“ Er habe erst um 10 Uhr wieder im OP-Saal sein müssen. Das ganze Gerichtsverfahren gehe ihm an die Substanz, sagt der Neurochirurg. „Mein Ziel ist einfach, meine Patienten so schnell wie möglich wieder behandeln zu können“, sagt er. Er traue grundsätzlich noch nicht einmal seinem Oberarzt zu, bestimmte Operationen allein durchzuführen. „Wie könnte ich also einen Studenten unbeaufsichtigt im Operationssaal lassen?“