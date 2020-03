Applaus und Blaulicht : Anwohner in Köln rufen Einsatzkräfte - um sich zu bedanken

Anwohner in Köln rufen Einsatzkräfte - um sich zu bedanken

Köln Bürger in Köln haben sich in den schwierigen Zeiten der Coronavirus-Pandemie mit einer besonderen Aktion bei Polizei, Feuerwehr und Rettungssanitätern bedankt. Es gab Musik, Applaus und Blaulicht.

Die Nachbarschaft hatte zuvor angefragt, ob ein paar Einsatzkräfte - sofern es die Lage zulasse - am Donnerstag gegen 21 Uhr in den Stadtteil Sülz kommen könnten, wie eine Feuerwehrsprecherin berichtete.

Sie kamen - und was dann geschah, ist auf Facebook-Videos zu sehen: Tosender Applaus und „Danke“-Rufe in der ganzen Nachbarschaft. Dazu läuft der kölsche Liedklassiker „En unserem Veedel“ der Bläck Fööss. Er beschwört den Zusammenhalt, auch in schwierigen Zeiten.