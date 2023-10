Vor Supermarkt in Köln Zwei Männer durch Messerstiche schwer verletzt

Die Polizei richtete eine Mordkommission ein. Die Ermittler fahnden nach zwei flüchtigen Tätern, die die beiden 26 und 31 Jahre alten Opfer nach ersten Erkenntnissen unvermittelt mit Messern angegriffen haben sollen. Die Täter flüchteten zu Fuß vom Tatort in Richtung Chlodwigplatz und weiter in Richtung Merowingerstraße. Überwachungskameras zeichneten die Tat auf. Die Ermittlungen auch zu den Hintergründen dauerten an.