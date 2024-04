MIt Holzlatte eingeprügelt Angriff auf obdachlose Frau in Köln – neue Hinweise nach TV-Sendung „Aktenzeichen XY...ungelöst“

Im Fall eines brutalen Angriffs auf eine obdachlose Frau in Köln haben sich nach einer Fernsehsendung mehrere Anrufer bei der Polizei gemeldet. Bislang seien etwa zehn neue Hinweise eingegangen, die jetzt überprüft würden, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Die ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY...ungelöst“ hatte am Mittwoch über den Fall vom 29. August 2022 berichtet und Fotos der Verdächtigen aus einer Überwachungskamera gezeigt.