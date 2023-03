Airport Köln An Flughafen Menschen angefahren – Verdächtiger bleibt in Psychiatrie

Ein Mann, der am Flughafen Köln/Bonn absichtlich fünf Menschen angefahren haben soll, bleibt zunächst weiterhin in einer psychiatrischen Klinik. Es werde geprüft, ob der 57-Jährige aufgrund einer psychischen Erkrankung schuldunfähig oder vermindert schuldfähig sei, sagte ein Sprecher der Kölner Staatsanwaltschaft am Mittwoch. Sollte sich dies bestätigen, werde der Bielefelder möglicherweise dauerhaft in einer Psychiatrie untergebracht.