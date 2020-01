SEK-Einsatz an Kölner Gesamtschule : Amokalarm wurde durch manipulierte Leitung ausgelöst

Köln Der Amok-Fehlalarm an einer Gesamtschule in Köln-Mülheim wurde offenbar durch Vandalismus ausgelöst. Der Alarm hatte zu einem Großeinsatz der Polizei geführt. Am kommenden Samstag wird der Alarm zu Testzwecken erneut ausgelöst.

Vandalismus wird als Ursache für den Fehlaram am 24. Januar in einer Kölner Gesamtschule immer wahrscheinlicher, wie die Stadt Köln mitteilt. Eine Wartungsfirma habe festgestellt, dass eine Leitung in einem Kabelkasten von bislang Unbekannten herausgezogen und die Isolierung entfernt wurde. „Vermutlich haben sich dabei die blanken Leitungsadern berührt und das Signal ausgelöst“, sagt ein Stadtsprecher. Der Kabelkanal endet auf dem Schulhof der Gesamtschule.

Um den Verdacht für den Fehlalarm zu bestätigen, wird die Wartungsfirma den Alarm zu Testzwecken erneut auslösen. Damit Kinder und Erwachsene nicht verängstigt werden, geschieht dies nach Absprache mit der Notruf-Serviceleitstelle der städtischen Gebäudewirtschaft und der Polizei in der unterrichtsfreien Zeit. Als nächstmögliches Datum dafür wurde der kommende Samstag, 1. Februar 2020, ausgewählt. Ab 10 Uhr können dann im Umfeld des Schulstandortes an der Ferdinandstraße Warnsignale aus den Schulgebäuden zu hören sein.

Der Fehlalarm hatte in der vergangenen Woche Schüler, Eltern und Lehrer in einen großen Schrecken versetzt. Die Schule und eine Grundschule waren evakuiert worden, SEK-Beamte mit Maschinengewehren hatten alle Klassenräume nach und nach durchsucht. Umso größer war am Ende die Erleichterung.

