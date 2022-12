Wermelskirchen-Prozess startet „Alarmierungslage“ am Kölner Justizzentrum – Sicherheitsmaßnahmen aufgehoben

Bei den Prozessen im Kölner Justizzentrum kam es am Dienstagmorgen, 6. Dezember, zu massiven Verzögerungen. Auf Nachfrage bestätigte ein Landgerichtssprecher, dass es eine „Alarmierungslage“ im Hochhaus an der Luxemburger Straße, in dem das Kölner Amts- und Landgericht beheimatet sind, gegeben habe. Weiter teilte der Sprecher mit, dass es hierdurch zu Verzögerungen beim Beginn zahlreicher Gerichtsverhandlungen kommen werde. Die Sicherheitsmaßnahmen sind inzwischen aufgehoben.