„Mädchen auf dem Fahrrad“ : Kölner findet Zufallsbekanntschaft dank Instagram wieder

Radfahrerinnen sind auf einem Radweg unterwegs (Symbolbild). Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Köln Ein Kölner sieht eine Frau am Fahrradständer vor einer Bar. Er spricht sie nicht an – und bereut es später. Mit einem Aushang und einer Instagram-Seite sucht er nach ihr. Mit Erfolg.

Mehr als 5400 Menschen folgen auf Instagram der Seite „maedchenaufdemfahrrad“. Ins Leben gerufen hat sie ein Kölner vor drei Tagen. Der Grund: Er sucht eine junge Frau, die er in der Nacht von Freitag auf Samstag auf der Aachener Straße in Köln, gegenüber der Bar „Herr Pimock“, gesehen hat. „Auch wenn wir uns nur kurz gesehen haben, muss ich an dich denken und bereue, dich nicht direkt angesprochen zu haben“, schreibt der Suchende in einem Aushang, den er auf der Instagram-Seite veröffentlicht hat.

Gegen 1.20 Uhr sei es zu der Begegnung gekommen, heißt es in dem Aufruf. Die Frau, die zwischen 1,60 und 1,70 Meter groß und laut Schätzungen des Suchenden zwischen 23 und 26 Jahren alt war, habe ihr Fahrrad aufgeschlossen und sei Richtung Aachener Weiher gefahren. Der Suchende selbst sei mit zwei Freunden ebenfalls an dem Fahrradständer gewesen. „Mir ist die Flasche ein paar Mal runtergefallen und du hast gelacht“, schreibt er.

View this post on Instagram A post shared by maedchenaufdemfahrrad (@maedchenaufdemfahrrad)

In dem Aufruf bezeichnet sich der Suchende als „Idiot“, weil er abgebogen war, als sie in eine andere Richtung weiterfuhr. Er will seine verpasste Chance nachholen, indem er öffentlich nach der jungen Frau sucht. Sie solle sich bei ihm melden, schreibt er, entweder auf dem eigens eingerichteten Instagram-Account oder per Mail.

Der Post wurde auf Instagram in den vergangenen Tagen vielfach geteilt und hat inzwischen mehr als 20.000 Likes. Unterstützung bekam der Suchende unter anderem vom FC-Köln-Spieler Noah Katterbach und der in Köln geborenen Influencerin „Novalanalove“. Auch die Instagram-Seite „koelnistkool“ teilte seinen Beitrag.

Am Dienstag erschien dann ein zweiter Post auf dem Instagram-Account zur Suche nach dem „Mädchen auf dem Fahrrad“. „Hab sie gefunden“ steht da. Die Seite „koelnistkool“ teilt in ihrer Story einen Ausschnitt aus dem Chat mit dem Unbekannten. „Sie hat sich bei mir gemeldet, Jungs“, schreibt er und bedankt sich für die Hilfe. Und: „Wir treffen uns demnächst“. Vielleicht gibt es also bald ein Happy End für den suchenden Kölner und das „Mädchen auf dem Fahrrad“.

(c-st)