Ermittlungen : Ätzender Stoff an Haltestelle „Hansaring“ in Köln sorgt für Sperrung

Köln Die Feuerwehr ist am Morgen zu einem Einsatz an der Bahn-Haltestelle „Hansaring“ in Köln ausgerückt, nachdem ein ätzender Stoff auf Fliesen und Glasflächen entdeckt worden war. Die Haltestelle blieb mehrere Stunden gesperrt.

An der Bahn-Haltestelle „Hansaring“ ist am Mittwoch ein ätzender Stoff auf diversen Oberflächen verteilt worden - von wem, ist noch unklar. „Der Stoff war auf Glasflächen und Fliesen an der S-Bahn-Haltestelle und im Bereich der U-Bahn-Haltestelle“, sagt ein Sprecher der Feuerwehr Köln.

Ein Mitarbeiter der Kölner Verkehrsbetriebe (KVB) kam mit dem Stoff in Kontakt. „Er wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht, ist aber unverletzt und konnte seinen Dienst schon wieder aufnehmen“, sagt der Sprecher.

Auf den Oberflächen habe der Stoff ätzend reagiert, sämtliche Stellen werden nun fachgerecht gereinigt. Während der Reinigungsarbeiten war die Haltestelle für einige Stunden gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

(hsr)