Erfolgreiche Klage : Ärzteportal Jameda muss Profile von zwei Kölner Ärzten löschen

Köln Zwei Kölner Zahnärzte haben das Arzt-Bewertungsportal Jameda erfolgreich auf die Löschung ihrer Profile verklagt. Vor dieser Entscheidung des Oberlandesgerichts hatte das Landgericht in erster Instanz die gesamte Ausgestaltung der Plattform für unzulässig gehalten.

Die ohne Einverständnis der Betroffenen angelegten Bewertungsseiten seien in der bisherigen Form unzulässig, entschied das Oberlandesgericht Köln am Donnerstag. Die Plattform verlasse in diesen Fällen die Rolle des „neutralen Informationsvermittlers“ und gewähre Ärzten, die für ihre dortige Präsenz zahlen, „verdeckte Vorteile“, argumentierte das Gericht laut einer Mitteilung (Az.15 U 89/19 und 15 U 126/19).