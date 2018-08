Köln: A 59 bei Köln-Porz war nach Unfall gesperrt

Mehrere Verletzte nach Unfall am Autobahndreieck Köln-Porz

A 59 in Richtung Köln

Köln Bei einem schweren Unfall auf der Bundesautobahn 59 sind bei Köln-Porz mehrere Menschen verletzt worden. Die Autobahn war in Fahrtrichtung Köln während der Bergung voll gesperrt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist der 25 Jahre alte Fahrer eines Sprinters am Vormittag auf ein Auto aufgefahren, in dem drei Personen saßen. Das Auto wurde durch die Wucht auf einen Lastwagen geschoben, bei dem Aufprall wurde die Beifahrerin in dem Peugeot eingeklemmt.