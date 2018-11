Prozess in Köln: 89-Jähriger soll Ehefrau aus Eifersucht ermordet haben

Köln Nach fast 60 Jahren Ehe soll ein Senior aus Rösrath seine Frau aus Eifersucht ermordet haben. Sie soll dem 89-Jährigen eröffnet haben, sich von ihm trennen zu wollen, bevor die Situation eskalierte.

Am Kölner Landgericht hat am Freitag ein Mordprozess gegen einen 89-Jährigen begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Senior vor, seine Frau am 4. Juni 2018 in Rösrath bei Köln aus Eifersucht und somit aus niedrigen Beweggründen getötet zu haben.