Prozess in Köln Zwei junge Männer sollen 85-Jährigen bei Raubüberfall ermordet haben

Köln · Ein 85-Jähriger wird in seinem Haus in Pulheim bei Köln überfallen und so schwer misshandelt, dass er stirbt. Nun stehen zwei der mutmaßlichen Täter vor Gericht.

13.05.2024 , 18:41 Uhr

Vor dem Landgericht in Köln findet der Prozess gegen die beiden jungen Männer statt. (Archivbild) Foto: dpa/Federico Gambarini

Zwei Männer im Alter von 20 und 21 Jahren stehen ab Dienstag (14. Mai 2024, 9.45 Uhr) wegen Mordes und versuchtem Raub mit Todesfolge vor dem Kölner Landgericht. Die beiden zur Tatzeit Heranwachsenden mit syrischer Staatsangehörigkeit sollen im September 2023 mit zwei Mittätern einen 85-Jährigen in seiner Wohnung in Pulheim bei Köln überfallen, niedergeschlagen und geknebelt haben. Anschließend sollen sie das Haus des Seniors nach Bargeld und anderen Wertgegenständen abgesucht haben. Im Keller sollen sie vergeblich versucht haben, einen Tresor zu öffnen. Währenddessen soll einer der Angeklagten mit stumpfer Gewalt, unter anderem gegen den Hals, auf das Opfer eingewirkt haben, woran der 85-Jährige letztlich auch gestorben sei. Anschließend sollen die Täter geflohen sein. Die Staatsanwaltschaft sieht unter anderem die Mordmerkmale Habgier und Heimtücke als erfüllt an. Für die beiden Angeklagten könnte aufgrund ihres Alters die Anwendung von Jugendstrafrecht in Betracht kommen. Die zwei mutmaßlichen Mittäter werden laut Angaben eines Gerichtssprechers in gesonderten Verfahren verfolgt. Der Prozess ist mit neun Verhandlungstagen bis Anfang Juli terminiert.

(dw/dpa)