Bremsen funktionierten nicht : 78-Jähriger überfährt Ehefrau in Köln - Lebensgefahr

Köln Eine Frau ist in Köln lebensgefährlich verletzt worden, weil sie in einer abschüssigen Garageneinfahrt vom Auto ihres Mannes überrollt worden war.

Die 78-Jährige war am Montag als Beifahrerin ihres Mannes vor dem gemeinsamen Wohnhaus an der Weingartengasse in Poll ausgestiegen, um das Garagentor zu öffnen. Eigenen Angaben zufolge lenkte ihr gleichaltriger Mann den Mercedes langsam hinter ihr her in die Zufahrt. Als er dort wieder habe anhalten wollen, hätte die Bremse jedoch keine Wirkung mehr gezeigt.