Tat in Köln 65-Jähriger nach tödlichem Messerstich in U-Haft

Der Verdächtige und das Opfer wohnten den Angaben zufolge in einer betreuten Wohngruppe im Kölner Stadtteil Heimersdorf. Am Dienstagabend sei es dort aus ungeklärten Gründen zu einer zuerst nur verbalen, dann auch körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern gekommen. Nachdem sich der Streit scheinbar gelegt hatte, soll der 65-Jährige dem Opfer einen Messerstich in den Oberkörper versetzt haben - der 41-Jährige erlag später im Krankenhaus seinen Verletzungen.