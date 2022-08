62-Jährige tot in Bachlauf entdeckt : Polizei in Köln sucht SUV-Fahrer

Köln Knapp zwei Wochen, nachdem die Leiche einer 62-Jährigen in Köln-Dellbrück gefunden wurde, sucht die Polizei nun nach dem Halter eines Pkw. Mit diesem soll die Frau in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen sein.

Zehn Tage nach der Entdeckung der Leiche einer 62-jährigen Frau in einem Bachlauf in Köln sucht die Polizei den Fahrer eines blauen SUV mit Siegburger Kennzeichen. Wie die Ermittlungen nach dem Fund der Leiche ergaben, war die 62-Jährige drei Tage vor ihrem Tod in einen Verkehrsunfall verwickelt und von einem SUV angefahren worden, berichtete eine Polizeisprecherin am Montag.