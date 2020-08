Polizei sperrt Fahrbahn in Köln : 60 Aktivisten blockieren stundenlang Hohenzollernring

Köln Am Samstagabend haben rund 60 Aktivisten einen Teil der Straße am Hohenzollernring in Köln blockiert. Sie demonstrierten für eine autofreie Innenstadt. Mitten in der Nacht wurde die Aktion von der Polizei beendet.

Das sagte ein Polizeisprecher. Die Polizei schätzte die Zahl der Aktivisten zunächst auf etwa 60, einige hätten sich aneinander gekettet.

Die Gruppe Extinction Rebellion bekannte sich zu der Aktion und teilte mit: „Mit dieser Aktion zivilen Ungehorsams wollen die AktivistInnen ihrer Forderung nach einer autofreien Innenstadt Nachdruck verleihen.“ Demnach wollten die Aktivisten bis in die Nacht sitzen bleiben. Die Blockade fand rund um die Plastik „Ruhender Verkehr“ statt.

Wie die Polizei mitteilte, duldeten die Beamten die Aktion vorerst. In Absprache mit den Demonstranten sollte eine Fahrbahn der Straße für Rettungsfahrzeuge freigehalten werden. Das hätten die Aktivisten auch zuerst getan. Gegen 1.30 Uhr sei jedoch auch diese Fahrbahn blockiert worden. Laut Polizei seien die Demonstranten mehrfach aufgefordert worden, den Platz zu verlassen.

„29 Personen haben das nicht getan und wurden von der Polizei weggetragen“, sagte ein Sprecher am Sonntagmorgen. Sie müssen nun mit einer Anzeige rechnen.

